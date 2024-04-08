На Античном проспекте начинают строить дорогу

Начать строительство планируется новой дороги на проспекте Античный планируется уже апреле. Об этом 8 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

Его доклад предварило сообщение губернатора Михаила Развожаева о том, что для этого объекта город берет «недешевый федеральный инвестиционный бюджетный кредит», в том числе с целью повышения уровня инвестиционной привлекательности этой части города.

Изначально дорога должна была быть четырехполосной, однако из-за археологических особенностей данной территории дорогу сократили до двух полос.

– Вся археологическая зона останется, она не попала в зону проектирования. Но по той части, которая определена экспертами, как возможная к строительству, проекты сделаны, – сообщил глава гортранса.

По его словам, изыскательские работы по объекту были завершены в прошлом году, проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Он также рассказал, что проектом предусмотрено, что данная автомобильная дорога свяжет микрорайон «Омега» с существующими жилыми кварталами и планируемым кварталом комплексной застройки, а также обеспечит транспортную доступность Инженерной школы и детским садом (эти два учреждения посещают более 3 тысяч ребят).

Утвержденный объем финансирования составляет 745 миллионов рублей, с сроками начала в текущем году и завершения – в 2025-м.

Технические параметры новой дороги таковы: общая протяженность – 1,740 километров. Ширина проезжей части – 7,5 метров, съезды и примыкания будут обеспечиваться переходно-скоростными полосами. На участке будут построены широкие трехметровые тротуары с обеих сторон, а также велосипедная дорожка с правой стороны, ближе к проспекту героев Сталинграда.

Запланированы три современных остановочных комплекса с шестью павильонами. По всей дороге предусмотрена линия наружного освещения проезжей части, пешеходной зоны и велодорожек. На примыкании к проспекту героев Сталинграда будет предусмотрен новый светофор.

По заверениям С.Таматаева, все предварительные археологические изыскания проведены, включая Фондохранилище, относящееся в Музею-заповеднику «Херсонес Таврический», к которому также будет организован подъезд.

Пешеходные переходы предполагаются регулируемые и нерегулируемые,