Лекция по беспилотникам превратилась в мастер-класс

Инструкторы севастопольского ДОСААФ показали школьникам и студентам в «Точке кипения» СевГУ возможности беспилотников. Свободных мест в лекционном зале не осталось, а небольшие БПЛА запускали прямо в помещении.

— Мы рассказываем школьникам и студентам про несколько видов беспилотников, про то, чем они отличаются, какие у них есть возможности. Просто так школьнику тяжело за средства родителей приобретать дорогостоящую технику, которая еще может поломаться. Поэтому мы проводим такие занятия, чтобы дети легче ориентировались. Одно дело увидеть в интернете, а другое — потрогать своими руками, попробовать управлять, — рассказал инструктор ДОСААФ.

По словам лектора, сейчас специальности, связанные с беспилотниками, одни из самых востребованных в России, в том числе, из-за СВО. Но дроны активно используются и в гражданских сферах. Например, в энергетическом секторе, в строительстве, сельском хозяйстве, природоохранной деятельности.

Дроны нужно регистрировать в Росавиации — это обязательное условие для БПЛА весом более 150 граммов. Сделать это можно даже через Госуслуги. Но в Севастополе полеты беспилотников сейчас запрещены.

— Есть противоречие в том, что в некоторых регионах запрещены полеты, а с другой стороны, пилоты нам очень нужны. И это не только военная сфера, но и гражданские специальности востребованы. Чтобы отрасль развивалась, необходимы специалисты, необходима материальная база. На сегодняшний день таких специалистов не хватает, есть ажиотажный спрос на специальность, — объяснил лектор.

Кстати, мероприятие заявленное как лекция, буквально уже минут через пять превратилось в мастер-класс по запуску квадрокоптеров. А к инструктору выстроилась очередь из желающих научиться ими управлять.

Любой из присутствовавших мог попробовать себя в роли оператора БПЛА. Некоторые молодые люди уже имели навыки управления дронами. Инструкторы ДОСААФ принесли с собой несколько квадрокоптеров, в том числе размером с ладонь, который используется как бытовой прибор. Он весит 249 граммов и управляется с помощью приложения на телефоне. Минидрон DJI Mavic Mini очень зависим от погоды, навыков оператора и не будет летать, если разрядится телефон. Впрочем, молодежи показали и более сложные устройства.

Мероприятие в «Точке кипения» было организовано при поддержке филиала Российского общества «Знание» и ДОСААФ России в Севастополе.