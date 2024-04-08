Дан старт формированию нового состава горизбиркома

Объявлено о формировании нового состава избирательной комиссии Севастополя на 2024-2029 годы в связи с истечением срока полномочий действующего состава.

Севастопольская городская избирательная комиссия формируется из 12 членов комиссии с правом решающего голоса, сообщает пресс-служба Севгоризбиркома. Срок полномочий действующего состава истекает 17 мая 2024 года.

Предложения по кандидатурам в состав регионального избиркома принимаются губернатором города и Законодательным собранием по 27 апреля включительно.

Предложения по кандидатурам могут вносить партии, имеющие своих представителей в Госдуме РФ, Законодательном Собрании региона, а также других политических партий и общественных объединений.