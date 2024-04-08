Предлагают посоревноваться будущим учителям физики

Необычные соревнования -конкурс учителей физики под названием «Физика для всех» пройдут 21 апреля в Севастопольском государственном университете. Это одна из восьми действующих в Российской Федерации таких площадок.

Творческий конкурс предназначен для учителей физики городских школ, будущих учителей и педагогов дополнительного образования, обучающихся в системе среднего профессионального образования (СПО).

Как сообщает пресс-служба СевГУ, конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий по развитию инженерного образования в Российской Федерации и призван определить наиболее креативные и изобретательные подходы к обучению среди учителей России.

Проводить конкурс будут в два этапа: в ходе первого дистанционного надо выполнить тестовое задание с оценкой эффективности и качества педагогических практик. Второй этап проводится очно, с участием конкурсной комиссии, которой надлежит отобрать участников, которые предложат самые интересные и креативные методы обучения.

Участникам конкурса обещают выдать сертификат, подтверждающий участие в конкурсе, бесплатный онлайн-курс с ведущими экспертами, удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации, площадку для расширения круга профессиональных контактов.

Победители получат приглашение в Москву для обмена опытом и участия в мероприятиях, предусмотренных организаторами конкурса, подарки от партнеров, удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации, сертификат о победе в конкурсе. Еще одной наградой станет серия лекций от именитых ученых о преподавании физики и математики.

Зарегистрироваться для участие в первом этапе можно до 14 апреля 2024 года, время проведения очного конкурса – 21 апреля 2024 года в 12.00.

Предварительная регистрация и дополнительная информация о конкурсе на сайте: https://физикадлявсех.рф/konkurs