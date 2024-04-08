Античное святилище-героон станет частью экспозиции Нового Херсонеса

«Мне кажется, он выглядит лучше, чем был. Каждый камень лег на свое место. Молодцы наши реставраторы и архитекторы. Храм в антах тоже готов. Территория вокруг будет благоустроена, освещение также будет сделано. Все идет по плану. Впереди колумбарий и экседра», — написал ученый.

Во время раскопок на месте строительства историко-археологического парка «Херсонес Таврический» археологи нашли остатки героона — античного святилища, посвященного герою, которое воздвигали на могиле или предполагаемом месте гибели человека. Оно было построено в четвертом веке до нашей эры.

Героон был установлен выдающемуся гражданину Херсонеса, который за большие заслуги перед городом был обожествлен. Мавзолей состоял из двух частей. Само сооружение, в центре которого находился саркофаг, было двухъярусным. Внизу — погребальная камера, закрытая высокими каменными стенами, украшенная фризами по всему периметру. Наверху — колоннада с фронтоном, кровлей, здесь была установлена статуя погребенного. Вторая часть героона — это площадка, на которой находился алтарь. На ней проводились церемонии, посвящения.

«Вся эта постройка была разрушена, разобрана в более позднее время. Скорее всего в средние века. То есть в римское время она еще сохранялась скорее всего, и память об этом человеке была, и мы даже думаем, что это возможно был основатель города Херсонеса. Это уникальный памятник погребальной культуры в Северном Причерноморье, то есть вообще в Причерноморье, поскольку такого рода памятники мы знаем в материковой Греции, Малой Азии, в Италии, а в Причерноморье найдено такое сооружение впервые», — сразу после обнаружения находки рассказал С.Соловьев.

С найденными внутри мавзолея предметами работали реставраторы из Государственного Эрмитажа и музея-заповедника «Херсонес Таврический». После их изучения было принято решение наиболее ценные экземпляры передать в музей-заповедник, а само античное святилище — музеефицировать. В дальнейшем оно станет частью историко-археологического парка.

Еще Герооном назвали древнюю реку

Во время проведения археологических раскопок была обнаружена подземная река. Исследователи предположили, что ранее река была надземной, и ее существование в свое время определило место основания древнего Херсонеса на засушливом полуострове.



Строителям историко-археологического парка удалось вновь высвободить источник на поверхность и восстановить течение.



Теперь река как и много веков назад будет протекать по территории историко-археологического парка нового Херсонеса. Протяженность реки составляет 75 метров, глубина —семь метров. В районе реки оборудуют небольшой мост, пешеходные тропинки, парковую зону.

Историко-археологический парк в Севастополе создают по поручению президента России. Это будет один из самых крупных культурных объектов, аналогов которому в мире нет. На сегодняшний день в Новом Херсонесе уже работают детский центр «Корсунь» и школа искусств, в 70% готовности находятся здания трех музеев — Крыма и Новороссии; Античности и Византии; Христианства. Все работы по созданию музея-заповедника будут завершены до 2025 года.