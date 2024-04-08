Аномальное тепло в Крыму сохранится на ближайшую неделю

Аномально теплая погода зафиксирована на полуострове в выходные дни 6-7 апреля и сохранится в течение ближайшей недели, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.

По ее словам, в ближайшую неделю будет тепло и сухо: «Характер погоды существенно не изменится. Дневные температуры будут держаться на уровне 20-27 градусов тепла».

«Среднесуточная температура в рамках климатической нормы в апреле составляет 10 градусов тепла. Все выходные дни и дни этой недели средняя суточная температура воздуха идет выше климатической нормы на 5-7 градусов», — сказала синоптик.