В Стрелецкой балке строят дорожную развязку

На пересечении улицы Вакуленчука, Фиолентовского шоссе и проспекта Октябрьской революции идут дорожные работы. На информационном щите на строительной площадке указано, что капитальный ремонт дороги должен завершиться до конца текущего года.

Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполняет АО «Севавтодор». На опасном перекрестке исключат поворот налево в сторону ПОР. Транспорт со Столетовского проспекта и Фиолентовского шоссе будет двигаться в сторону города, а разворот в обратную сторону устроят в низине Стрелецкой балки. Протяженность участка новой развязки — 887 метров.

Работы уже ведутся по обеим сторонам дороги: рабочие перекладывают коммуникации, разравнивают грунт и даже что-то бурят. Дорожники обещают добавить две дополнительные полосы для разворота на ул.Вакуленчука так, что движение полностью перекрывать не придется.

Согласно данным портала госзакупок, стоимость контракта составляет почти 307 млн рублей. Проект развязки сделала компания «Эллада» из Казани. Планируется обустроить «недостающие переходно-скоростные полосы и разделительные островки» на пересечении автомобильных дорог 67 Н-130 ул. Вакуленчука, 67 Н-194 пр-т Октябрьской революции – ул. Фиолентовское шоссе.