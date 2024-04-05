Штрафы за препятствование газовым проверкам увеличат

В России увеличат штрафы за препятствование газовым проверкам. Соответствующие изменения во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон устанавливает ответственность за нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов, за проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям, за отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение и изменение газового оборудования без уведомления об этом специализированной организации.

Штраф за недопуск газовщиков к проверке оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов увеличивается с одной-двух тысяч рублей до пять – десять тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит до 100 тысяч, для юридических – до 0,5 млн рублей.

За уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования физических лиц предложено наказывать штрафом в размере пять – десять тысяч рублей, должностных лиц — 25 – 100 тысяч рублей, а юридических лиц — 200 – 500 тысяч рублей. Такие же санкции предлагается ввести за непредставление специализированной организации информации об изменении состава внутриквартирного газового оборудования.

При нарушении требований к порядку выполнения диагностики газового оборудования должностным лицам будет назначен штраф в размере от пяти до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей. При самовольной установке газового оборудования или его замене предлагается штрафовать физических лиц на пять – десять тысяч рублей, должностных лиц — на 25 – 100 тысяч рублей, юридических лиц — на 200 – 500 тысяч рублей.

По словам председателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павла Крашенинникова, данный закон является актуальным и своевременным: множество аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту, случаются из-за неудовлетворительного технического состояния газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов жилых зданий.