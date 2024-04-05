Работы севастопольских изобретателей оценили в Бангкоке

Изобретения, авторами которых являются учащиеся Малой академии наук в Севастополе, отмечены наградами на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий – IPITEX 2024 в Бангкоке. Об этом «Севастопольской газете» рассказал директор МАН в г.Севастополе Сергей Пасеин.

По его информации, всего на выставке было представлено 2000 изобретений, к мероприятию проявили интерес более 20 000 посетителей и специалистов.

Результатом участия севастопольцев на международном Салоне изобретений стали несколько наград.

Так, серебряную медаль получила Александра Силакова за работу «Влияние нефтяного загрязнения на возрастные группы гребневиков-вселенцев».

– Целью работы является оценка влияния различных концентраций машинного масла на основные параметры биолюминесцентного сигнала возрастных групп гребневика-вселенца Mnemiopsis leidyi. Практическое значение полученных результатов состоит в том, что полученные данные по чувствительности к данному токсиканту можно будет учитывать при оценке вреда нефтяных разливов на морскую биоту, – пояснил С.Пасеин.

Также серебряной медали удостоена работа Алексея Близниченко «Приложение для создания и использования нейронных сетей «ANNA».

– Он разработал открытую платформу для создания, обучения и использования нейронных сетей с минимальным использованием сторонних библиотек. Приложение позволяет в удобной форме загрузить данные, создать архитектуру нейросети, настроить ее гиперпараметры и обучить ее. На данный момент программа способна решать задачу классификации текстовых и числовых данных, – прокомментировал выполненную учеником работу директор.

Бронзовую награду получила работа Кирилла Мосевнина «Получение оксида вольфрама (WO3) из твердосплавных отходов и исследование его фотокаталитических свойств».

– В работе получен фотокатализатор на основе наночастиц оксида вольфрама из твердосплавных отходов. Изучены данные о влиянии исходной концентрации поллютанта на его фотокаталитическую активность. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что, Оксид вольфрама (WO3) может применяться для очистки сточных вод от органических веществ, – продолжил С.Пасеин.

Он также отметил, что по результатам выставки, Малая академия наук получила специальную награду от Ассоциации молодых изобретателей Манилы (The Manila Young Inventors Association) – золотую награду Филиппин за изобретения (Philippine Gold Award for Invention).

IPITEX – это крупномасштабное выставочное мероприятие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, организуемое и проводимое Национальным советом по исследованиям под патронажем Короля Таиланда и Международной федерации изобретательских ассоциаций при поддержке министерств и ведомств Таиланда.

В этом году выставка приурочена к 26-м Национальным дням инноваций Таиланда – Inventors’ Day