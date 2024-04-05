Президент отметил сакральное значение Херсонеса

Президент РФ Владимир Путин собирается вновь побывать в Херсонесе Таврическом в Севастополе, который назвал сакральным и очень важным местом для России.

«Это один из важнейших истоков нашей духовности», — сказал глава государства про Херсонес, с которым вышел на видеосвязь во время церемонии открытия молодежных центров, сообщает ТАСС.

В.Путин напомнил, что «князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории». «Это легло в основу строительства единого централизованного российского государства. В этом смысле это место для российского государства является действительно сакральным и очень важным», — отметил президент. Он добавил, что в Херсонесе «переплетается все: и духовные начала, и государственные начала, и исторические, и культурные традиции».

«Надеюсь побывать там еще не один раз и посмотреть это все в натуре», — пообещал В.Путин.

В 2023 году открылся молодежный круглогодичный историко-культурный центр «Истоки», нынешним летом аналогичный центр откроется и в Крыму, в Севастополе, на территории Херсонеса Таврического.

В.Путин много раз бывал в Херсонесе. Так, в июле 2001 года он вместе с Леонидом Кучмой, занимавшим тогда пост президента Украины, присутствовал на церемонии освящения восстановленного Владимирского собора, воздвигнутого в ХIХ веке на месте крещения великого киевского князя Владимира, но сильно пострадавшего во время Второй мировой войны. А в 2017 году Путин побывал в Херсонесе вместе с Дмитрием Медведевым, возглавлявшим тогда правительство РФ, посетил государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», где ознакомились с планами по его обустройству. Неоднократно приезжал Путин и на международный музыкальный фестиваль.

Особая роль Херсонеса в истории страны

В месте, где сейчас находится Севастополь, более 2,5 тысяч лет назад была основана древнегреческая колония — город Херсонес, который существовал до конца ХIV века нашей эры. Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» — научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора — земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тысяч артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тысяч книг.

В послании Президента Федеральному собранию в 2014 году Путин отмечал особую роль Херсонеса в истории страны.

«Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. <...> Христианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом, — заявил тогда глава государства. — И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение», — подчеркивал президент.