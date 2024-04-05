Открыли Парту Героя в школе №34

В севастопольской школе №34 открыли мемориальную парту в память об участнике СВО Артеме Щербашине. Механик-водитель 255-го мотострелкового полка погиб в Донецке в октябре 2023 года.

Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память».

«Открытие парты было приурочено к его дню рождения. 1 апреля ему исполнилось бы 35 лет. По рассказам матери, в феврале 2022 года Артем Игоревич принял решение быть вместе с Родиной на передовой. Он добровольно явился в военкомат и попросил зачислить его в ряды Вооруженных Сил России. Больше года он оборонял Донецк, вместе с товарищами сдерживал натиск врага, защищая стариков, женщин, детей от неонацистов», — сообщили в пресс-службе заксобрания Севастополя.

На торжественном мероприятии педагоги рассказали, что их ученик занимался в Детской флотилии и спортом, посещал всевозможные кружки, а после окончания школы поступил в Севастопольский филиал Академии водного транспорта имени Федора Ушакова.

27 октября 2023 года А.Щербашин погиб во время боя в районе станции Мандрыкино Петровского района Донецка, был похоронен на Аллее Славы в Севастополе.