На улице Будищева устраняли огрехи благоустройства

Депутат заксобрания Татьяна Щербакова встретилась с жителями домов на ул.Будищева, чтобы узнать о проблемах, возникших в процессе благоустройства их придомовых территорий, сообщила пресс-служба заксобрания.

Оказалось, что когда проектировали подпорную стену на улице Будищева, 54а, разработчики не учли, что стоящий рядом полуразрушенный сарай также необходимо включить в план работ. Поэтому уже в ходе строительства выяснилось, что подрядчик может построить только часть стены.

— Теперь мы с избирателями добиваемся, чтобы доделали ползущую часть стены, иначе рано или поздно стоящие около нее машины окажутся во дворе у жильцов этого дома, —подчеркнула Т.Щербакова.

Жительница дома №54а выразила надежду, что строители не забудут в ходе благоустройства построить необходимую для пожилых жильцов лестницу, а мусор, оставшийся после ремонта, уберут.

Возле жилого дома на Будищева, 42, который является объекта культурного наследия, совсем другая проблема. Когда делали внутриквартальные дороги, не стали восстанавливать асфальтовое покрытие около дома из-за того, что стена была полуразрушена.

По словам Т.Щербаковой, после ремонта стены необходимо разобраться, кто именно должен заасфальтировать дорогу.

— Думаю, что во взаимодействии с департаментом городского хозяйства мы обязательно рядом с таким замечательным домом сделаем и красивое асфальтовое покрытие, — заверила своих избирателей Т.Щербакова.

Судя по публикациям в соцсетях депутата, в одном из этих домов она и живет.