Кое-кто из севастопольцев не любит платить за капремонт

Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя активно работает с должниками. На начало прошлого года долг жителей города по взносам на капремонт со сроком давности более трех лет составлял 224,3 млн рублей, а на конец года — уже около 62 млн рублей.

ООО «Аналитическая группа» из Самары провела аудит бухгалтерской отчетности «Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя». Из их отчета видно, что весь прошлый год Фонд активно боролся с должниками — в начале 2023 года их насчитывалось более 17,7 тысяч, а общая сумма долга — 224,3 млн рублей. Самые злостные не платили взносы с 2016 года. А тех, у кого суммы долга превысили 15 тысяч рублей, оказалось более 1,7 тысяч.

«На начало 2023 года эти должники сформировали долг в размере 65,9 млн рублей. Таким образом, 31,5% долга формируют 1,2% собственников», — говорится в отчете аудиторов.

С ними работали наиболее активно — через суды и судебных приставов. По данным на 1 января 2024 года в суды было подано 17 161 дел о взыскании задолженности на сумму 177,6 млн рублей. В итоге удалось получить более 71,4 млн рублей, а на исполнении находится еще 3,5 тысячи дел на сумму 44 млн рублей.

У фонда 160 тысяч личных счетов — собственников недвижимости, 151 тысяч — это физлица, девять тысяч — юридические лица, в том числе Министерство обороны РФ и ДИЗО. Всего в прошлом году фонд получил от севастопольцев взносов на капремонт более 1,1 млрд рублей.