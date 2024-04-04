Участникам СВО обеспечат «зеленый коридор» в поликлиниках

На межведомственном рабочем совещании представителей департамента здравоохранения Севастополя, городских больниц и филиала Фонда «Защитники Отечества» обсуждался вопрос медицинского обеспечения участников СВО и членов их семей.

Было решено, что в поликлиниках будет реализован отдельный алгоритм оказания медицинской помощи участникам СВО с обеспечением «зеленого коридора». Ветеранов ожидает углубленная диспансеризация с обязательным осмотром «узкими» специалистами: неврологом, ЛОР, хирургом, офтальмологом, гастроэнтерологом и проведением необходимых обследований.

Отдельно обсуждалась организация скрининга патологии слуха у ветеранов СВО на базе медицинских учреждений Севастополя, сообщила пресс-служба департамента.