Слишком долго ремонтировали крыши

Подрядчик не торопился ремонтировать крыши многоквартирных домов на улицах Серафимовича и Эскадренной в Нахимовском районе Севастополя. За 210 дней, отведенных по контракту, работы выполнены не были.

«Некоммерческая организация «Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя» заключила с подрядной организацией договор на выполнение ремонта кровель двух домов на ул.Серафимовича и ул.Эскадренной. Согласно договору общий срок проведения работ должен был составить 210 дней. По истечении указанного срока установлено, что подрядчик свои обязанности не исполнил», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура района внесла директору подрядной организации и руководителю Фонда представления об устранении нарушений закона. И только после этого крыши починили. Но теперь подрядчик заплатит неустойку за нарушение сроков завершения работ.