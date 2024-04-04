Проведут первенство Севастополя по чир спорту

В спортивном комплексе «Муссон» в ближайшее воскресенье состоится первенство Севастополя по чир спорту и спортивный фестиваль «Таврида». На основании результатов планируется сформировать сборные команды Севастополя для участия в чемпионате России, который пройдет в мае в Москве.

Как рассказал «Севастопольской газете» президент Союза чир спорта Севастополя Сергей Коченов, в чемпионате примут участие шесть севастопольских команд: «Про чир», «Топ-Хоп Про», «Нимфея», «Черноморец», «М-стиль», «Алькор». Возраст участников — от восьми лет и до двадцати плюс.

Важно отметить, что на сегодня у севастопольского чир спорта достаточно весомые позиции на Всероссийском уровне.

– Мы начинали практически с нуля, и за три года вошли в десятку лучших чир-федераций России. При этом мы постоянно приглашаем к себе специалистов самого высокого уровня, которые помогают нам совершенствовать наши программы, чистить их и корректировать, – словом, улучшать. За счет этого и идет постоянное развитие и рост, – прокомментировал сегодняшнее состояние городского чир спорта С.Коченов.

Он также сообщил, что на предстоящем городском чемпионате спортсмены будут соревноваться по категориям, а членам жюри предстоит определить в каждой соревновательной дисциплине первые и вторые места. Из них и сформируют основной и запасной составы сборной команды Севастополя.

Наслаждаться яркими грациозными выступлениями спортсменов смогут 7 апреля с 15-30 до 21.00 все любители гимнастических видов спорта.