Поисковики просят восстановить разрушенное братское кладбище в Орловке

К 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков на месте захоронения воинов 387-й Перекопской стрелковой дивизии в селе Орловка важно установить не формальный памятник, а монумент, увековечивающий каждого, кто остался здесь лежать.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал председатель совета РО ООД «Поисковое движение России» в Севастополе Андрей Могила.

Родственники помнят своих героев

В августе прошлого года к севастопольским поисковикам обратилась внучка погибшего бойца 387-й Перекопской стрелковой дивизии Светлана Пономарева. Начиная с 2021 года она многократно обращалась в правительство Севастополя и лично губернатору Михаилу Развожаеву с просьбой о восстановлении дизиционного кладбища на Северной стороне, но реальной помощи не получила. Она утверждает, что ее дед, сержант 387-й стрелковой дивизии в составе Второй гвардейской армии Гуков Василий Иванович, погиб 16 апреля 1944 года и вместе со своими боевыми товарищами захоронен именно на кладбище в Орловке.

Сохранились архивные документы, которые подтверждают, что на дивизионном кладбище советских воинов 387-й Перекопской стрелковой дивизии на высоте севернее деревни Мамашай (с.Орловка) было захоронено 296 человек, из которых к 9 мая 1994 года установлены имена 271 человека.

В ответе Управления охраны памятников культурного наследия, направленном С.Пономаревой, написано, что на июль 2023 года ведомство не располагает никакой информацией о наличии на указанном месте каких бы то ни было объектов, обладающих признаками НКО и, чтобы их обнаружить, необходимо проведение археологических раскопок.

В это же самое время департамент городского хозяйства, по словам С.Пономаревой, ссылаясь на неподтвержденные данные, настаивает, что останки бойцов 387-й дивизии были перенесены и захоронены на кладбище 54 стрелкового корпуса Второй гвардейской армии около с.Орловка. Но документы, подтверждающие факт перезахоронения, в официальных структурах отсутствуют.

Поисковики возвращают память

И только в августе прошлого года по просьбе С.Пономаревой к установлению истины подключились поисковики. Они подали заявление в Севнаследие о включение объекта «Дивизионное кладбище советских воинов 387-й стрелковой дивизии..» в единый госреестр ОКН.

Для уточнения границ захоронения по договоренности с Управлением охраны памятников в марте поисковые отряды ДОСААФ России «Крым-Севастополь-поиск» и РО ООД «Поисковое движение России» в Севастополе произвели шурфовку на месте дивизионного кладбища. Результаты работы подтвердили: переноса останков не проводилось.

— Про кладбище в Орловке мы знали давно. Еще в начале 1990-х годов этот вопрос поднимался. Уже тогда поисковикам поступали сигналы от родственников погибших красноармейцев. Ребята ездили туда шурфить, но, к сожалению, ничего не нашли. Там очень тяжелый скальный грунт, — рассказал председатель совета РО ООД «Поисковое движение России» в Севастополе А.Могила.

Местные жители говорят, что в 1970-х годах кладбище еще было. Бойцы после войны его благоустроили, как смогли увековечили память о своих сослуживцах. Мемориальные захоронения находись на возвышенности: каменный обелиск, маленькие памятники, ограда. На праздники туда приезжали фронтовики, родственники.

Когда разрушили кладбище никто теперь точно не помнит. Рассказывают, что в середине 70-х появились какие-то люди с техникой, памятник исчез, и было сказано, что останки перезахоронили. С тех пор там пустырь, а раньше были виноградники и поля под озимые, но потом их начали выводить из под сельскохозяйственного назначения.

— Судя по нашей шурфовке, после разрушения кладбища там была произведена плантажная вспашка — по колено. Но до сих пор там растут кладбищенские кусты, а еще остались остатки памятников, — говорит поисковик и добавляет. — В наши дни поле, где находится захоронение, отведено под индивидуальное жилищное строительство. Но в результате шурфовки мы выяснили, что останки никто не переносил. Были обнаружены две длинные братские могилы.

— Останки не тронуты, как лежали так и лежат. Мы зачистили кисточками, как положено в археологии, был сделан фотоотчет. Потом мы приехали туда с представителями Севнаследия и они попросили нас более точно определить границы кладбища. У нас были старые фотографии и по кладбищенской растительности тоже можно было примерно определить его размеры. Забили столбики, обнесли сигнальной лентой. Визуально нарисовался периметр: кладбище примерно 20 на 20 метров, — говорит А.Могила.

Теперь, когда границы захоронения определены, есть список захороненных бойцов, застройка этого земельного участка должна быть остановлена. Поисковики считают, что никто больше не должен тревожить останки бойцов, необходимо только создать на месте захоронения воинский мемориал.

— В этом году мы будет отмечать 80 лет со дня освобождения Севастополя. Самое время отдать долг освободителям, которые так незаслуженно забыты. Важно сделать не помпезный памятник для отчетности, а монумент, увековечивающий каждого, кто остался здесь лежать, — считает руководитель поискового движения.

387-я стрелковая Перекопская дивизия

Дивизия была сформирована в конце августа 1941 года в городе Акмолинске из призывников Акмолинской и Карагандинской областей. В ноябре 1941 года отбыла на фронт в составе 61-й армии, принимала участие в обороне Москвы. В течение 1942 года вела оборонительные и наступательные бои южнее и юго-западнее Белева, прикрывая калужское и тульское направления. В ходе операции в районе Жиздры летом 1942 года попала в окружения, фактически была разгромлена. Остатки дивизии были отведены в Пензенскую область, где дивизия была пополнена новым личным составом. В 1943-1944 годах принимала участие в Сталинградской битве, Ростовской, Домбасской и Крымской наступательных операциях. В 1944 году — в освобождении и штурме Севастополя. По окончании боевых действий находилась в Крыму на охране крымского побережья вплоть до апреля 1945 года.