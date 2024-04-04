Мошенники прикидываются мобильными операторами и Центробанком

«Жертвами злоумышленников становятся не только пенсионеры, но и молодые люди. В одном из последних случаев пострадала 20-летняя жительница Севастополя. Днем девушке через мессенджер стали поступать сообщения от незнакомцев, которые сначала представились сотрудниками телефонной компании, а затем выдали себя за представителей правительственного портала и Центрального банка», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Девушка знала о телефонном мошенничестве, но аферисты использовали эффект неожиданности. Они убедили ее «спасти накопления» и перечислить на подконтрольные им счета более 250 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело и ищет преступников, но в очередной раз предупреждает: нужно быть осторожными во время разговоров с незнакомцами и не поддаваться на их психологические уловки.

«Мошенники могут располагать о вас некоторыми сведениями, зачастую используют логотип соответствующего учреждения и скан-копию поддельного удостоверения, а также в некоторой мере владеют профессиональной терминологией. Преступники часто пытаются вызвать чувство страха: начинают разговор с сообщения о попытке похитить вашу недвижимость или данные вашего банковского счета, о возложении на вас задолженности по кредиту или об объявлении ваших близких в розыск за совершение преступления», — предупреждает УМВД по Севастополю.

Нужно запомнить, что настоящие операторы мобильной связи, банковские работники, сотрудники спецслужб, правоохранительных органов, а также представители порталов государственных услуг никогда не звонят с подобными требованиями. И, тем более, не попросят перевести деньги на «резервные» или «безопасные» счета или установить на телефон какое-нибудь мобильное приложение.

При любом подозрении, что вы общаетесь с мошенником, нужно срочно прекратить разговор и позвонить в полицию по номеру 102, советуют в полиции.

Схеме уже несколько лет

Еще пару лет назад телефонные мошенники начали обзванивать абонентов под видом сотовых операторов с предложением продлить якобы истекающий договор на номер телефона.

Во время разговора злоумышленник старается отвлечь внимание собеседника обилием технических деталей, после чего уточняет, на какой период клиент желает продлить контракт с оператором. Затем на номер абонента приходит сообщение с кодом, которое необходимо ввести для «подтверждения пользовательского соглашения о продлении договора на новый срок». Делать этого не нужно!