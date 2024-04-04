Юный изобретатель из Севастополя стал серебряным призером «Архимеда»

Этот салон является крупнейшим в России и обычно собирает самые перспективные проекты юных изобретателей со всех регионов страны. Представление состоялось с 19 по 21 марта в Выставочном зале бизнес-центра, в историческом центре Москвы Амбер-Плаза.

В этом году Севастопольская Малая академия наук Севастополя представила большое количество работ, которые были отмечены на другом Международном салоне изобретений «Новое время». Об этом «Севастопольской газете» рассказал директор Малой академии наук в Севастополе Сергей Пасеин. Однако теперь по итогам работы международного жюри сложилась нетипичная для севастопольских участников ситуация – лишь работа Д.Алешкина была удостоена медали.

Награда получена за проект «Метод построения комплексных нейронных сетей для диагностики электрических систем переменного тока». По словам С.Пасеина, данное изобретение можно использовать, например, при диагностике различных электромоторов, не разбирая их. С помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей, а также измерения необходимых параметров, которые определяются на входе и на выходе работающего электромотора, возможно заранее обнаружить склонность механизма к поломке. Все осложняется тем, что эта система математически связана с использованием комплексных чисел.

Защита шла в дистанционном формате, с использованием заранее составленных плакатов, а также записью англоязычным видео для международного жюри. Кроме Д.Алешкина, сама Малая Академия наук г.Севастополя была награждена Дипломом почтения и благодарности за весьма активное развитие молодежной науки.

Следующим событием в жизни севастопольского одиннадцатиклассника станет предстоящая поездка в Санкт-Петербург на Всероссийскую конференцию «Будущее сильной России – в высоких технологиях».

Там он намерен взять реванш за неудачу в недавней олимпиаде школьников «Шаг в будущее», который проходил в МВТУ им. П.Э.Баумана.

– По какой-то причине работа Д.Алешкина оказалась единственной из наших, которую не оценили там по достоинству, – пояснил С.Пасеин.

Зато, по его словам, по результатам участие в Салоне в Москве, работу Д.Алешкина рассмотрят на Международном салоне изобретений в Сербии.