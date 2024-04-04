Ялта отмечает 186-й день рождения

Именно столько лет Ялта живет в статусе города, хотя ее история началась в VI -V веках до н.э. Об очередной дате основания напомнила в соцтетях глава города-курорта Янина Павленко.

Кто-то только не жил на территории современной Ялты: древние тавры, греки, византийцы, генуэзцы. После турецкого завоевания Ялта входила в состав Крымского ханства.

Статус города Ялта получила в 1838 году, будучи в составе Российской империи. С тех пор город изменился до неузнаваемости и стал известным курортом.

«Ялта — города счастья» — таков современный слоган, который можно встретить на туристических улочках сегодняшнего города.

— Твоя природа великолепна, ландшафты неповторимы, архитектура величественна. Ты никого не оставляешь равнодушным и зажигаешь сердца желанием вновь и вновь сюда возвращаться, — написала Я.Павленко.