Хотел нажиться на ремонте кораблей

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении предпринимателя, который получил деньги от Минобороны РФ в рамках контракта по ремонту кораблей Черноморского флота. Он предоставил документы о качестве товара, но они не соответствовали действительности.

В пресс-службе Нахимовского районного суда Севастополя рассказали, что гендиректор ООО «умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием» сотрудников 13-го судоремонтного завода ЧФ получил бюджетные деньги на выполнение госзаказа. Но выяснилось, что он предоставил для перечисления средств документы, «содержащие несоответствующие действительности сведения о качестве поставляемого товара».

Теперь суду предстоит определить меру наказания. Это может быть штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до шести лет.