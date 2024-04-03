Стартовал отбор номинантов на премию имени Льва Толстого

На конкурс принимаются романы, повести, сборники рассказов и поэзии, написанные жителями Севастополя на русском языке и вышедшие в печать за последние три года.

«Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста, утверждение общечеловеческих моральных ценностей», — сообщила в соцсетях председатель правления Организации Союза Писателей России в Республике Крым и Севастополе Татьяна Воронина.

На конкурс принимаются произведения севастопольских авторов или авторского коллектива количеством не более трех человек традиционной формы: роман, повесть, рассказ, произведения поэтических жанров, написанные на русском языке и опубликованные в 2022-2024 годах. Произведения, представленные для участия в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются.

Заявки принимают по 20 апреля. Победителей, как заведено, назовут в сентябре, награждение приурочено к дню рождения великого писателя.

Заявка на участие в конкурсе подается в адрес организатора — библиотеки им.Толстого: Севастополь, ул.Ленина, 51, или по электронной почте office@svlib.ru с пометкой «Заявление на конкурс».

Литературная премия учреждена в Севастополе в 1993 году для поощрения наиболее талантливых литераторов. Премия присуждается ежегодно севастопольским авторам за лучшее произведение. За более чем тридцать лет существования лауреатами премии стали более 70 севастопольских поэтов и прозаиков.

По правилам, которые были приняты в 2021 году, общий фонд премии им.Толстого составляет 200 тысяч рублей. За первые места выдают по 60 тысяч рублей, за поощрительные — по 20 тысяч.