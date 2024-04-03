Садовым товариществам упростили подключение к электроснабжению

«Теперь для заключения прямого договора энергоснабжения гражданину, проживающему в СНТ, достаточно подать заявку в энергосбытовую организацию и в режиме «одного окна» получить бесплатную комплексную услугу», — сообщили в пресс-службе кабмина.

После получения заявки от садовода, энергосбытовая организация должна создать для него личный кабинет на своем сайте. В нем появится проект договора и информация о допуске в эксплуатацию прибора учета. Больше жителю СНТ ничего не нужно делать: энергосбытовая организация сама урегулирует все вопросы с сетевой организацией.

«Принятые изменения позволят существенно упростить выход садоводов на прямой договор с энергосбытовой организацией, что повысит качество обслуживания и энергоснабжения граждан», — отметил вице-премьер Александр Новак.

Миллионные долги садоводов за электроэнергию

В ООО «Севэнергосбыт» сообщили «Севастопольской газете», что долг садоводческих товариществ города перед предприятием превысил 44,5 млн рублей. За год он вырос на 8,5 млн рублей.

Наиболее крупными должниками на 27 марта 2024 года являются: ТСН «Родник» — более 12 млн руб. (в прошлом году — 5,2 млн руб ), ТСН «СНТ «Горный» — 6 млн руб. (годовой прирост долга около 2,3 млн руб.), ПК ДС ОИЗ «Технолог» — 2 млн руб. (за год — +1,1 млн руб.), ТСН «Ялтинское кольцо» — 1,6 млн руб. (долг вырос на 802 тысяч рублей), сообщили в компании.

Кроме того, в рейтинге самых недисциплинированных СНТ остается потребительский кооператив «МЕДИК-88». Он задолжал за потребленную электроэнергию 1,9 млн руб. В отношении должников ведется претенциозно-исковая работа. А с ТСН «Родник» долг пытаются взыскать в суде.

«Если условия по погашению многомиллионной задолженности не будут выполнены в ближайшее время, в отношении ТСН «Родник» будет начата процедура банкротства, — сообщили в ООО «Севэнергосбыт».

По словам председателя ТСН «Родник» Ларисы Крысиной, планируется переход всех без исключения членов их садового товарищества на «прямые» договоры с Севэнергосбытом, что гарантирует поступление денег потребителя напрямую ресурсоснабжающей организации, минуя посредников.