Российские гребцы не поедут в Париж на Олимпиаду

Российские спортсмены-гребцы решительно отказались от выступления на Олимпиаде в Париже.

По информации ТАСС, тренерский штаб и спортсмены не согласились с условиями, которые выдвинула международная федерация МОК и отказались от отборочных соревнований, которые состоятся в Венгрии.

По имеющейся информации, МОК допустит на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруссии исключительно в нейтральном статусе, без демонстрации национального флага и исполнения государственного гимна страны.

Оскорбительным российские спортсмены сочли также запрет участвовать в спортивном параде, а также предупреждение, что в случае завоевания медалей, награждение будет проходить под специально подобранную музыку без текста.

Севастопольцы и крымчане — патриоты

«Севастопольская газета» поинтересовалась мнением на этот счет тренера севастопольской команды по гребле Ирины Кушаевой.

— Никто из наших спортсменов не хочет выступать без флага и без гимна. Сейчас нам поставили совершенно невыполнимые условия, поэтому наша федерация приняла решение, что мы не поедем на Олимпиаду.

При этом И.Кушаева не исключила, что на отборочные соревнования наши спортсмены все-таки поедут.

— Возможно, отборочные соревнования мы будем рассматривать в качестве международного старта. Решение по участию конкретно в них еще не принято, — пояснила тренер. Она также напомнила, что Севастополь в сборной команде России по гребле представлен единственной участницей Анастасией Долговой.

Об отказе участвовать в предстоящих Олимпийских играх в Париже крымских спортсменов заявил и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами... мое личное мнение: ехать на Олимпиаду не надо. Не понимаю тех, кто так туда рвется», — написал глава Крыма в соцсетях.