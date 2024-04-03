Расследовано дело о взрыве помощника вице-премьера Запорожской области

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего уроженца Винницкой области. Установлено, что по заданию украинских спецслужб в июне 2023 года он взорвал в Симферополе автомобиль с сотрудниками администрации Запорожской области.

«Уроженец Винницкой области, проживающий в Симферополе, по заданию куратора СБУ организовал покушение на убийство троих должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области. За совершение этого преступления исполнителю было обещано вознаграждение в 10 тысяч долларов США, которые должны были поступить на счет одного из его родственников, проживающих на территории Украины», — рассказали в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Обвиняемый в своем гараже изготовил взрывное устройство и установил его под газовый баллон автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200». Ранним утром 19 июня 2023 года, когда сотрудники администрации Запорожской области ехали по Евпаторийскому шоссе, взрывное устройство дистанционно было приведено в действие.

Ранее сообщалось, что на джипе ехал помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник.

В Следкоме уточнили, что сотрудникам администрации Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения и оказана своевременная медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает.

Оказывал содействие следствию

Пособник украинских спецслужб во время следствия дал признательные показания и оказывал содействие правоохранительным органам. Во время обысков по месту жительства обвиняемого изъяты предметы, используемые для создания взрывного механизма, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.

«В ходе расследования уголовного дела организовано более 20 различных экспертиз, среди которых взрывотехническая и генетическая, дактилоскопическая и судебно-медицинская; допрошен широкий круг свидетелей и иных лиц, представляющий интерес для следствия; проведено свыше 40 осмотров по местам передвижения обвиняемого, хранения и изготовления взрывчатых веществ, транспорт, технические средства, с помощью которых исполнитель общался с заказчиком», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.