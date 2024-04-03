Прокуратура заставила работать коммунальщиков

Управляющая компания Нахимовского района не чистила чердак, не красила подъезды и не следила за освещением в многоквартирном доме на ул.Генерала Мельника. Жители многоквартирного дома пожаловались в прокуратуру.

«Установлено, что ГУПС «Управляющая компания Нахимовского района» не проводилась очистка чердачного помещения дома от бытового мусора, осветительные приборы на лестничных клетках не были оборудованы плафонами, не устранялись повреждения штукатурного слоя и покраски стен подъездов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура Нахимовского района внесла директору УК представление об устранении выявленных нарушений. И только после этого управляющая компания выполнила все необходимые работы.