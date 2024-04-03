Привезла награды с Кубка России по гребле

Севастопольская спортсменка Анастасия Долгова — воспитанница тренеров Севастопольской школы олимпийского резерва №8 Вадима и Ирины Никитенко, традиционно успешно выступила на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ.

Чемпионат состоялся в Краснодаре с участием более 300 гребцов из 29 российских регионов. Результат А.Долговой — первое место в дисциплине «байдарка двойка, 500 метров» и третье место в дисциплине «байдарка одиночка, 500 метров».

Как рассказала тренер севастопольской сборной по гребле Ирина Кушаева, эти старты являются отборочными в сборную команду России для участия в чемпионате Европы и Спортивных играх стран БРИКС.

Напомним, что А.Долгова входит в состав сборной команды России по гребле.