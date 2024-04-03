Предстанет перед судом за смертельное ДТП

Бывшего члена Общественной палаты Крыма будут судить за ДТП со смертельным исходом — расследование уголовного дела завершено. В сентябре 2023 года он пьяный сел за руль и стал виновником аварии в Симферополе.

«Поздним вечером 7 сентября 2023 года 37-летний житель Симферополя, действующий на тот момент член Общественной палаты Республики Крым за рулем автомобиля Volkswagen Touareg двигался по улице Киевской города Симферополя в направлении улицы Беспалова. Нарушитель, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Daewoo Nexia и Skoda Octavia», — сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Всех троих водителей увезли в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести, где позже один из пострадавших скончался.

Следователи изучили видеозаписи с камер уличного наблюдения, информацию с видеорегистраторов, провели экспертизы и опросили свидетелей. Ход и результаты следствия находились на контроле руководства Главного следственного управления.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру. Кроме того, потерпевшая сторона подала исковое заявление о возмещении причиненного морального вреда.