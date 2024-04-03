Новая транспортная схема на 5-м километре проходит обкатку

Замечаний и предложений от пассажиров поступает много. Дорожники обещали их проанализировать и внести изменения.

С 30 марта на 5-м километре Балаклавского шоссе изменена схема посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. Для этого была проведена большая работа по упорядочению движения: транспортные потоки перераспределили и максимально сократили необходимость перехода дороги для пересадки. Движение на крупнейшем в городе транспортном узле должно было стать более удобным и безопасным.

Уже на следующий день пассажиры, которые ежедневно пользуются развязкой на 5-км, оставили в соцсетях огромное количество гневных комментариев по поводу произведенных департаментом транспорта преобразований.

Главный смысл замечаний сводится к тому, что о таких кардинальных новшествах, связанных с работой общественного транспорта, необходимо объявлять заранее, чтобы «улучшения» не застали людей врасплох, став неприятным сюрпризом.

Изучая новую схему, люди не могли разобраться, где останавливаются автобусы для посадки и высадки пассажиров. Например, пассажиры безрезультатно пытались найти остановки автобусов №92 и №94, но оказалось, что эти маршруты не заезжают теперь на 5-й км, поэтому в новой схеме и не обозначены. Ближайшие остановки автобусов №92 и №94 при выезде с города находятся в районе ТЦ «Симол», а при въезде — на остановке «Больничный комплекс».

Шквал претензий вызвало отсутствие на платформе №1 остановочного павильона: «На платформе №1 производится посадка на автобусы 23, 34, 98, а укрыться в ненастную погоду, ожидая автобус, негде!»

Много нареканий на размещение платформ 12 и 13 в непосредственной близости к торговым павильонам. «На платформе 12 сосредоточено 24 видов общественного транспорта. Все толпятся у пирожковой! Взрослые не успевают сесть в свой автобус, а как же тогда детям доехать до дома? Верните маршруты 120 и 12а на старую остановку, тогда и родители будут спокойны».

Другой комментарий: «Посадка на 120 и 12а безобразная. Остановки нет, кругом ларьки. Бедные дети бегают в толпе людей. Так можно и под транспорт попасть. Это ужасно! Оставьте все как было!»

Пассажиры просят оставить посадку на автобусы 12а и 120 на прежнем месте, у магазина «Абажур»: Новое место не продумано и крайне неудобно. Нет зоны ожидания, вместо нее — разбитый тротуар чуть более двух метров шириной, заполненный людьми. Ни одной лавки, нет навесов, отсутствует расписание. Вокруг торговые ряды, входы в магазины и многочисленные табачные лавки».

Кроме этого, критике подвергся перенос остановки автобусных маршрутов №9 и №63. Если раньше для посадки на 63-й автобус не надо было переходить дорогу, то теперь переходить ее нужно дважды, а пешеходный переход расположен далеко.

Одним словом, обновленную схему придется корректировать. Собственно об этом и предупреждали официальные лица, обещая, что на территории транспортного узла в ближайшие пару недель будут дежурить сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранс», которые помогут пассажирам ориентироваться на месте, а специалисты департамента транспорта проанализируют обратную связь от пассажиров и при необходимости внесут изменения.