На выставке – ностальгические картины Виктора Бута

В Севастопольском центре культуры и искусства открылась выставка картин члена Творческого союза художников России Виктора Бута под названием «Берег мой тонкой линией».

Все работы написаны в американской тюрьме, в которой В.Бут отсидел почти 15 лет из 25, назначенных ему американским правосудием.

8 декабря 2022 года В.Бут вернулся в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

После возвращения в Россию В.Бут стал членом ЛДПР, по приглашению регионального отделения которой он и привез в Севастополь свои художественные работы, написанные на бумаге графитным или акварельным карандашом. Есть и картина маслом, с изображением электрички (на фоне заснеженного леса), уносящая автора домой.

Всего выставочных картин 40, в том числе натюрморты, портреты, рисунки, навеянные воспоминаниями о России, о советском кино, о ролях, исполненных Андреем Мироновым, Людмилой Гурченко и даже Гойко Митичем.

В числе других портретов – авиаконструкторов Сергей Королева, Андрея Туполева, Олега Антонова, французского президента Шарля де Голля, путешественника Федора Конюхова, Сергея Королева с собакой Белкой и др.. Крымская тематика представлена картиной «Берег Крыма». На выставке можно увидеть также изображения животных: лисы, совы, кота, волка, собаки.

Большинство работ были переданы с разрешения тюремного начальства в российское посольство, уже оттуда они попали на Родину.

Кроме картин, на выставке представлены личные вещи В.Бута, которые, как он рассказал, уже после обмена были переданы американской стороной: тюремный пропуск, продукты питания из тюремного магазина, газеты, фотографии, иконы, предметы одежды. Решение сделать эти предметы частью выставки продиктовано желанием наглядно рассказать, как устроен быт в американской тюрьме. В витринах также выставлены письма, которые по просьбе семьи писали заключенному граждане России.

Кроме рисования, В.Бут пытался в тюрьме преподавать другим заключенным русский язык, и, по словам его жены Аллы, четверо его учеников заметно преуспели в этом. Он и сам продолжил в тюрьме изучение иностранных языков, для чего ему передали соответствующие учебники. Будучи профессиональным переводчиком, сейчас он владеет одиннадцатью иностранными языками, в том числе персидским, санскритом, урду.

Выставку посетили руководители исполнительной и законодательной власти города, представители духовенства. Каждому из них В.Бут передал в дар свои работы на память.

До Севастополя выставка экспонировалась в Москве, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Ульяновске. После Севастополя ее планируют показать в Рязани.

Экспозиция продлится в Севастополе до 12 апреля, вход свободный.