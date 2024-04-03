На срочную службу призовут 500 севастопольцев

Об этом сообщил военный комиссар Севастополя полковник Виталий Султанов. По его словам, с 1 апреля по 15 июля в Российской Федерации проходит очередной весенний призыв, после 15 апреля новобранцев со сборного пункта отправят к местам службы.

При этом он подчеркнул, что граждане призывного возраста, не получившие повестку из военкомата до 1 апреля 2024 года, обязаны до 15 апреля явиться в комиссариат для сверки данных воинского учета.

В случае уклонения от призыва, призывная комиссия направляет материалы в Следственный комитет РФ по месту жительства данных граждан для решения вопроса о привлечении их к административной или уголовной ответственности в соответствие с законодательством РФ.

Призывают до 30 лет

В.Султанов напомнил, что с 1 января 2024 года призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, верхняя возрастная граница сдвинута на три года.

Правда, сказать, сколько в этом призыве будет граждан в возрасте старше 27 лет, военком затруднился, пообещав назвать это число по окончанию призывной кампании.

— Какие-то конкретные цифры пока назвать невозможно. Количество подлежащих к вызову ребят в возрасте от 27 до 30 лет составляет более 100 человек, но окончательные итоги, кто из них пойдет служить, а кто нет, мы сможем подвести только по окончанию призыва, – сказал военком

С 1 апреля призывники получили повестки, прибывают на призывной пункт, проходят необходимые мероприятия, в том числе по медицинскому освидетельствованию. По вердикту призывной комиссии в отношении каждого из них будет принято решение то ли о призыве, то ли о предоставлении отсрочки.

На СВО не отправят

Все новобранцы будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений, воинских частей Вооруженных Сил, а также других формирований на территории РФ. Часть из них будет отправлена в учебные воинские части, где срок обучения составляет до пяти месяцев. Там они освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность. С полученными навыками военнослужащие по призыву будут направлены в войска.

— Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, граждане, призванные на службу, к специальной военной операции привлекаться не будут, — заверил В.Султанов.

Другое дело, что военком не обещал, что военнослужащие по призыву не будут направлены, в воинские части, расположенные, например, в Белгородской области. По его словам, нести службу придется также на кораблях Черноморского флота, дислоцирующихся в Севастополе и на территории Республики Крым.

Отсрочку могут дать на предприятии

Военком подтвердил наличие отсрочки на некоторых предприятиях города. По его словам, таких предприятий довольно много, все они находятся на особом контроле.

— Каждое министерство и ведомство подает на конкретную категорию работников списки в Генеральный штаб. Там все это аккумулируется, с последующей рассылкой в субъектные военкоматы пофамильных списков, — сказал В.Султанов.

На вопрос об альтернативной службе он сообщил, что в 2023 году на альтернативную гражданскую службу было направлено... два человека.

Электронные повестки пока не рассылают

Об этом рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Севастополя подполковник Олег Ситников.

По его словам, на сегодняшний день призывников оповещают повестками по месту жительства, месту работы, а также через учебные заведения РФ.

— Сейчас в РФ апробируются так называемые электронные повестки в пяти субъектах, Севастополь в эту пятерку не входит. К осеннему же призыву повести будут рассылаться в электронном формате через Госуслуги во всех регионах РФ, — уточнил О.Ситников.