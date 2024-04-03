На два Почетных гражданина станет больше

Заседание комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания состоялось в заксобрании 2 апреля. Члены комиссии, в состав которой входят спикер парламента Владимир Немцев, его заместитель Василий Пархоменко, представители городского правительства и Общественной палаты, рассмотрели представленные кандидатуры. Было решено рекомендовать присвоить звание «Почетный гражданин города Севастополя» Александру Витко и Игорю Касатонову, сообщила пресс-служба городского парламента.

Эти два кандидата были предложены к награждению губернатором Михаилом Развожаевым и председателем заксобрания В.Немцевым.

— Александр Викторович Витко — прославленный адмирал, который в полной мере, на мой взгляд, достоин этого звания за то, как он проявил себя в качестве командующего Черноморским флотом в 2014 году. Черноморский флот сыграл тогда немаловажную роль в обеспечении безопасности, в том, что не было пролито ни капли крови и без единого выстрела мы вернулись на Родину. Конечно, особая заслуга в этом командующего ЧФ, который принимал ответственные оперативные решения по защите города Севастополя и его жителей, которые были и на площади Нахимова 23 февраля 2014 года, и в день референдума, — объяснил свое первое предложение В.Немцев.

О втором кандидате он сообщил, что И.Касатонов — не менее прославленный адмирал, который командовал Черноморским флотом в трудный для флота, города и всей страны период.

«Благодаря Игорю Владимировичу Черноморский флот был сохранен для России, и это, безусловно, важно, учитывая, что Севастополь и флот — едины с самого начала их создания. Сохранили Черноморский флот, а значит сохранили город Севастополь», — подчеркнул В.Немцев.

Решение комиссии о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя» будет рассмотрено депутатами на сессионном заседании.

Напомним, что на 15 марта в адрес заксобрания Севастополя были внесены предложения о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя» трем кандидатам: командующему Черноморским флотом (2013-2018 гг.) адмиралу Александру Витко (63 года), командующему Черноморским флотом (1991-1992 гг.) адмиралу Игорю Касатонову (85 лет) и председателю правления Союза творческой интеллигенции города, композитору Якову Машарскому (95 лет). Последнего рекомендовала для награждения депутат Елена Глотова.