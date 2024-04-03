Киев готовит новую атаку на Крымский мост

Украина планирует новую атаку на Крымский мост, которая может состояться в первой половине 2024 года, утверждает британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

При этом само издание ставит под сомнение нынешние возможности украинских спецслужб по совершению подобных диверсий. Тем не менее начальник ГУР Кирилл Буданов, по информации The Guardian, направил основные силы спецслужбы на реализацию цели уничтожения Крымского моста, сообщает ТАСС.

Два теракта на мосту

Крымский мост дважды становился объектом диверсий. 8 октября 2022 года на мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

В ночь на 17 июля 2023 года Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно.

Подготовка новых нападений

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров Бундесвера. Они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные обсуждали, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не стать явными участниками конфликта на Украине.

В середине марта полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов сообщил ТАСС, что Киев стремится дестабилизировать ситуацию на крымском полуострове атаками на объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.