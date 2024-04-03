66 температурных рекордов установлено в России

«Минувшие сутки ознаменовались очередной серией небывалого [потепления] в начале апреля, [невиданного] за всю историю регулярных метеоизмерений. На Русской равнине установлено 66 температурных рекордов, из них 17 — в областных центрах России. Самая высокая температура зафиксирована в Крыму — в Джанкое — 31 градус тепла», — сообщил он.

В Москве также был установлен рекорд, так как температура прогрелась до 23,2 градусов тепла. Прежний максимум был установлен в 1951 году и составлял 17,4 градусов тепла, добавил Е.Тишковец.

В среду, 3 апреля, погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт. На смену жаркого тропического воздуха западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Местами пройдет небольшой дождь, вероятны грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14°; днем +16...+21°, в горах +9...+14°. В последующие двое суток без осадков, температурный фон существенно не изменится, сообщили в Крымском управлении по метеорологии и мониторингу окружающей среды.