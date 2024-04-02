Во многих городах России побиты рекорды температур

Температуры во многих городах европейской части России на несколько градусов побили рекорды, установленные до этого для 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вчера были перекрыты максимумы температур во многих городах европейской части России, но не просто перекрыты, а превзойдены. Например, в Москве воздух прогрелся до плюс 21,6 градуса», — сказал он.

По словам метеоролога, в Пскове температура 1 апреля составила плюс 22,8 градуса, превысив прошлый рекорд почти на 7 градусов, предыдущий был плюс 16 градусов. В Санкт-Петербурге температура достигла плюс 19,6 градуса, прошлое рекордное значения для этого дня было плюс 14,4 градуса. В Великом Новгороде воздух прогрелся до плюс 21,7 градуса, предыдущее максимальное значение — плюс 14,6 градуса, в Тамбове рекорд был перекрыт на 3,5 градуса, а температура составила 21 градус выше нуля. Кроме того, рекорды были побиты в Рязани, Ярославле, Саратове и Симферополе, в котором воздух прогрелся до 27,1 градуса выше нуля, побив рекорд 1941 года, добавил он.

Р.Вильфанд напомнил, что такое аномальное тепло связано с затоком теплых воздушных масс из Алжира, Туниса, Марокко и из Сахары.

«Сегодня в Крыму тоже температура будет приближаться к 30 градусам тепла, в Краснодаре аналогичная ситуация, до 28 градусов, жара несусветная», — отметил он.

Температура в Москве 2 апреля в 11.00 часов составляла плюс 19 градусов, рекордным значением этого дня является плюс 17,8 градуса, отмеченные в 1983 году. Но сегодня температура еще продолжит расти до плюс 22-24 градусов, отметил метеоролог.