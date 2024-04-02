Ветеранам боевых действий выдают карту «СВОи»

В России внедряют электронную карту для ветеранов боевых действий. Она объединяет в себе удостоверение, банковскую и социальную карты.

«Ветеранское удостоверение в электронном виде представляет собой универсальную идентификационную карту, изготовленную на базе карты банка, совместимой с платежной системой «Мир»», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

На карту «СВОи» заносится вся необходимая информация — фамилия, имя, отчество владельца, его фотография, а также некоторые медицинские данные, в частности группа крови, номер полиса обязательного медстрахования и сведения о ранениях. Эти же данные размещаются и в мобильном личном кабинете, которым может воспользоваться каждый владелец карты, подключив соответствующее приложение банка.

В Минобороны заверили, что все загруженные сведения конфиденциальны и защищены законодательством о банковской тайне и персональных данных. А само электронное удостоверение обеспечено защитой от подделок.

На карту будет зачисляться денежное довольствие и дополнительные выплаты – например, за уничтожение техники противника или за нахождение в зоне боевых действий. Планируется, что удостоверение будет выдаваться не только бойцам, но и их близким в случае гибели кормильца — родителям и супругам.

К тому же, объединение банковской карты и удостоверения упростит и ускорит получение льгот.