В Симферополе побит температурный рекорд

Абсолютный максимум температуры воздуха перекрыт в Симферополе 1 апреля, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.

«Вчера был перекрыт абсолютный максимум температуры, температура составила +27,1 градуса. Это на 1,5 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1941 году, тогда температура достигла +25,6», — сказала она.

Ранее синоптики отметили аномально теплую погоду в Крыму с 30 марта по 2 апреля. По прогнозу, 3 апреля погода на полуострове резко изменится, теплые воздушные массы уступят место холодному воздуху, температура воздуха понизится до 16-21 градуса тепла днем.