В Ленинском районе сменился глава

Глава Ленинского района Максим Сердюк сложил полномочия по собственному желанию и решил зарабатывать на недвижимости.

В соцсети он так объяснил причины ухода с госслужбы: «Это никак не связано с моей деятельности в качестве главы, не связано с какими-либо коррупционными составляющими. Исключительно мое личное решение, связанное с изменившимися личными обстоятельствами и необходимостью рассматривать работу с большей оплатой».

М.Сердюк рассказал, что новая работа будет связана «с недвижимостью и инвестициями в нее». Он уже прошел соответствующее обучение, получил сертификат и предложение о работе.

М.Сердюк по-прежнему остается депутатом Совета Ленинского муниципального округа, а в сентябре попытается стать депутатом заксобрания Севастополя.

Сейчас обязанности главы Ленинского района временно исполняет Алексей Верещака. Раньше он был заместителем председателя Совета Ленинского муниципального округа.

Напомним, что с сентября 2020 года Ленинским МО руководил Максим Мишин. В феврале 2023 года он поменял фамилию на Сердюк, объяснив это семейными обстоятельствами.