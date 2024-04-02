В Херсонесе ищут мальчика Гераклида

Гераклид — не просто мальчик, он — главный герой новой книги «Возвращение в Херсонес», которую создали сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» Андрей Зайков и художница Полина Жукова, и которая в мае будет представлена широкой общественности.

В книге описаны приключения херсонесского мальчика по имени Гераклид, через которые происходит знакомство юных читателей с эпохой и культурой древних эллинов.

Для достойного представления книги в Херсонесе придумали и реализуют целый видеопроект «Гераклид», лицом которого, а также выставки с одноименным названием, должен стать исполнитель роли главного героя. Выставка будет приурочена к презентации книги.

Кто станет лицом проекта, определят члены жюри по результатам онлайн-кастинга, который как раз сейчас объявлен музеем-заповедником «Херсонес Таврический».

Соискателями на роль Гераклида могут стать ребята в возрасте от девяти до 13 лет, постоянно проживающие в Севастополе. В качестве награды за участие в видеопроекте исполнитель получит планшетный компьютер.

«Если ты хочешь воплотить образ Гераклида в наших клипах, рассказать тысячам зрителей о новой выставке и прикоснуться к сюжету увлекательной книги, участвуй в онлайн-кастинге!» — призывают создатели видеопроекта.

Как участвовать в кастинге

Для этого претендентам необходимо с 1 по 14 апреля прислать свою видеовизитку или ссылку на файл в облачном хранилище, а также заполненную родителями заявку на почту: nkorobitsina@chersonesos-sev.ru.

Видеовизитка снятая горизонтально должна содержать двухминутный рассказ о себе, увлечениях, а также ответ на вопрос о причине, по которой Гераклида должен сыграть именно заявитель.

Имя победителя объявят 17 апреля, после чего начнутся съемки целой серии видео, посвященных открытию выставки «Возвращение в Херсонес». Последняя откроется 18 мая и продлится до 7 июля.