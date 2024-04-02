Украл гранаты, запалы и патроны у российских военных

Управлением ФСБ России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.

Установлено, что житель Запорожской области, 1999 года рождения, вместе со своим знакомым похитили принадлежащие Вооруженным силам России средства поражения: 23 гранаты Ф-1 и РГН, 19 запалов УЗРГМ и свыше 5,5 тысяч патронов к стрелковому оружию.

Мелитопольским межрайонным судом Запорожской области подсудимый признан виновным по статьям «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с отбываем наказания в исправительной колонии строгого режима.

Запорожский областной суд оставил приговор Мелитопольского межрайонного суда без изменений, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Черноморскому флоту.