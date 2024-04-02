Придумали футбольный чемпионат для новых территорий

Первый матч Объединенного чемпионата по футболу «Содружество» состоялся в Севастополе 30 марта. Футбольный клуб «Севастополь-2» играл с командой «Заря» из ЛНР.

«Сегодня вместе с заместителем Министра спорта России Одесом Байсултановым и заместителем руководителя администрации главы Луганской народной республики Олегом Черноусовым открыли первый футбольный матч Объединенного чемпионата «Содружество». Игра состоялась на стадионе СОК «Севастополь», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях в субботу, 30 марта.

По итогам игры севастопольские футболисты уступили гостям со счетом 0:3, а лучшим игроком матча стал Игорь Волков из луганского клуба, который забил первый гол.

На матче представили и кубок, который получат победители чемпионата «Содружество». Его на стадион вынесли футболисты экс-игроки сборной России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин и бронзовый призер Чемпионата Европы Динияр Билялетдинов — они стали почетными послами новой лиги. Спортсмены не только продемонстрировали кубок, но провели мастер-класс для юных севастопольских футболистов.

В чемпионате «Содружество» примут участие команды из ДНР, ЛНР, Херсонской области и Крыма. Соревнования пройдут по принципу Национальной студенческой футбольной лиги. Матчи будут проходить в разных городах полуострова с 30 марта по 18 октября 2024 года. Планируется, что в следующем году в объединенном чемпионате лиги примут участие 10 футбольных команд из новых регионов.