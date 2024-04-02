Полсотни вкладчиков поверили в высокие проценты кредитного кооператива

В ходе предварительного следствия установлено, что 52-летняя жительница Краснодара организовала в кредитный потребительский кооператив, обещая ежемесячно выплачивать до 20% от суммы вложенных средств, но исполнять свои обязательства не намеревалась. Заинтересованные высоким доходом клиенты передавали злоумышленнице от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.

Для привлечения потенциальных клиентов обвиняемая разместила в интернете, в соцсетях и печатных изданиях рекламу о возможности получения большого дохода по вкладам, а также арендовала восемь офисных помещений на территории Республики Крым и Севастополя, в которых располагались филиалы кредитного потребительского кооператива. Нанятые ею работники не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.

За несколько лет своей противоправной деятельности аферистке удалось обмануть 51 вкладчика из Севастополя и Республики Крым и похитить у них около 33 миллионов рублей.

Для легализации добытых преступным путем средств, женщина приобрела две квартиры в Краснодарском крае общей стоимостью более 11 миллионов, оформив их на своих родственников.

В ходе предварительного следствия изъяты учредительные и бухгалтерские документы кооператива, договоры передачи личных сбережений, заключенные с вкладчиками, а также иная документация, подтверждающая ее противоправную деятельность. На недвижимое имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму около 13 миллионов рублей.

В ближайшее время материалы уголовного дела с утвержденным Прокуратурой города Севастополя обвинительным заключением будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщили в УМВД России по Севастополю.