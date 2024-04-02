Опасные лампы некому собирать и утилизировать

В Севастополе ситуация с утилизацией опасных отходов стала намного хуже. Теперь просто нет организаций, которые должны собирать и утилизировать люминесцентные и ртутьсодержащие лампы.

— Узнать такие лампы просто — они похожи на палки или спиральки. Эти лампочки имеют первый класс опасности, то есть относятся к чрезвычайно опасным отходам. Раньше их забирала компания «Ртутная безопасность», которая вот уже почти три года с Севастополем не работает, — рассказала руководитель СРОО «Экопрайд» Галина Болтогаева.

Долгое время единственным местом, где еще принимали люминесцентные и ртутьсодержащие лампочки от населения оставалась как-раз «Экопрайд». Но несколько дней назад эко-волонтеры объявили, что больше эти опасные отходы они принимать не могут. Причины такого решения очевидны — в Севастополе эти лампы никто на утилизацию не забирает и, тем более, не перерабатывает. И материковых компаний, у которых есть договоренность о сборе и вывозе с руководством города, тоже нет!

— На сайте МЧС перечислены семь управляющих компаний, которые принимают лампы у населения. На самом деле, наши волонтеры прошлись по этим компаниям и никаких контейнеров для сбора ламп не обнаружили. Наоборот, однажды нам позвонили из управляющей компании и спросили, когда можно принести батарейки. Так что ситуация с утилизацией опасных отходов в Севастополе становится только хуже, — говорит руководитель «Экопрайда».

Эко-волонтеры советуют севастопольцам вообще не покупать люминесцентные и ртутьсодержащие лампы. Люди их, кстати, по привычке все еще приносят в офисы общественной организации. Выход — пользоваться диодными лампами, которые можно даже отремонтировать. Да и выбросить их не страшно в контейнер для бытового мусора, так как это не опасные отходы.

— Если вы часто ездите на материк, например, в Краснодар, то можно захватить такие лампы с собой — там есть специальные контейнеры для сбора опасных отходов, но если такой возможности нет — просто не покупайте, — советует Г.Болтогаева.

В «Правилах обращения с отходами», утвержденных правительством РФ в 2020 году говорится, что «создание мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп (и люминесцентных тоже) — обязанность органов местного самоуправления. За нарушение законодательства при обращении с опасными отходами накладываются штрафы, вплоть до 250 тысяч рублей. А если окружающей среде или людям причинен вред, то и до полумиллиона рублей.

В Европе от использования ртутных градусников отказались еще в 2009 году: были запрещены их продажа и производство. В 2014 году Россия тоже подписала Минаматскую конвенцию по ртути, которая ограничивает оборот этого металла в бытовых условиях, а также на предприятиях с 2020 года. Но полный отказ от таких ламп должен произойти до 2030 года. Между тем, севастопольцы продолжают активно ими пользоваться.

В чем опасность люминесцентных и ртутьсодержащих ламп

Люминесцентные лампы содержат вредные химические вещества, включая ртуть и аргон, которые загрязняют окружающую среду. По данным Агентства охраны окружающей среды (EPA), приблизительно 800 миллионов люминесцентных ламп выбрасывают на свалку каждый год. Они загрязняют почву и водоемы.

Ртутные лампы содержат 3-5 мг ртути каждая, поэтому также относятся к отходам 1 класса опасности. Внутри изделия токсичное вещество находится в виде паров и способно моментально проникать в человеческий организм. В случае повреждения одна ртутная лампа загрязняет 6 м³ воздуха. При этом 80% испарений задерживается в организме человека. Особую опасность могут нести загрязненные ртутью почва и водоемы, которые в течение десятков лет могут быть источником выделения паров ртути.