Назначен новый командующий Черноморский флотом

Вице-адмирал Сергей Пинчук назначен командующим Черноморским флотом. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довел Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука», — говорится в сообщении Минобороны РФ 2 апреля 2024 года.

С.Шойгу поздравил с назначением, напомнил «об огромной ответственности».

С.Пинчук родился в Севастополе, ему 52 года. Он окончил Нахимовское училище, Военно-морскую академию им. Кузнецова. Был командующим Каспийской флотилией, а с октября 2021 года — первым заместителем командующего ЧФ.

Ранее ЧФ командовал адмирал Виктор Соколов.