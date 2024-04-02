Квитанции за коммунальные услуги станут горизонтальными

В апреле севастопольцам от «Цифровых инноваций» придут квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в новом виде: в них будут включены начисления за газоснабжение. Отдельной квитанции за газ больше приходить не будет.

«Платежные документы за март 2024 года будут в новом формате в связи с добавлением в них новых услуг — газоснабжение и техническое обслуживание (поставщик ПАО «Севастопольгаз»). Квитанция будет иметь альбомный формат (ранее — книжный) и будут внесены изменения в расположении таблиц с информацией о начислениях», — сообщили в компании «Цифровые инновации».

Простыми словами: в квитанции добавят новые строчки об оплате за газ, а сама она будет расположена на листе горизонтально.

Теперь ЕПД будет включать в себя начисления: за отопление, капитальный ремонт, вывоз мусора, услуги управляющей компании, проводного радиовещания, водоснабжения, газоснабжения и технического обслуживания газового оборудования.

«В размещенном образце квитанции начислены все возможные услуги и это не означает, что в вашей квитанции будет так же. Абонент платит только за ту услугу, которую ему оказывают. Эти данные в ООО «Цифровые инновации» передают непосредственно поставщики услуг. Если вы не согласны с начислениями по той или иной услуге или считаете, что она некачественно предоставляется (или не предоставляется вовсе), — просим вас обращаться напрямую к поставщику», — сообщили в компании.

Многие севастопольцы пока недовольны изменением оператора приема коммунальных платежей, которое произошло с февраля 2024 года. Претензии, в том числе, возникли к тому, что квитанции нет в личном кабинете потребителя и что распечатанные платежки приходят с опозданием, на на электронную почту и вовсе не приходят.

В компании на это обещают, что платежки появятся в личных кабинетах в ближайшее время. А для получения квитанции на электронную почту необходимо написать заявление через форму обратной связи на сайте «Цифровых инноваций».

«Одна из основных задач ООО «Цифровые инновации» — включение всех услуг ЖКХ в единый платежный документ для экономии времени и удобства абонентов. В перспективе мы хотели бы включить в ЕПД услугу энергоснабжения. Планируем, что ввести показания счетчиков можно будет на одном портале», — сообщили в компании.

Есть альтернатива

«Севастопольская газета» напоминает, что показания всех счетчиков можно подавать и через приложение Госуслуги.Дом.