Хотели убить бывших родственников, чтобы не делить имущество

В Симферополе 42-летний местный житель и его 69-летняя мать обвиняются в организации заказного убийства. Мужчина при поддержке матери обратился к «киллеру», чтобы заказать убийство бывшей жены и тестя.

«Установлено, что в начале марта 42-летний житель Симферополя вместе с матерью запланировал совершить убийство своей бывшей жены и бывшего тестя, чтобы после развода не делить часть совместного имущества. Для реализации преступного плана мужчина обратился к знакомому с просьбой за 2,5 миллиона рублей найти исполнителя. Посреднику была передана информация о маршрутах передвижения и образе жизни будущих жертв», — сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

Как сообщили в пресс-службе, заказчик встретился с «исполнителем» 27 марта на улице 60 лет Октября в Симферополе для оплаты уже якобы выполненного заказа. «Киллер» показал мужчине на мобильном телефоне фотографии убийств. На самом деле, это была постановочная съемка, а так называемый исполнитель активно сотрудничал с правоохранительными органами. При задержании крымчанин попытался скрыться на автомобиле, но его задержали на пороге симферопольского управления МВД.

Сейчас мать и сын заключены под стражу, обвинение им уже предъявлено.