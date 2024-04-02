Дорогу на Ай-Петри начали ремонтировать

О начале ремонта дороги на Ай-Петри, сообщила на своей странице в соцсети глава Ялты Янина Павленко. Заказчик работ – «Служба автомобильных дорог», подрядчик – АО «Центродорстрой».

По информации Я.Павленко, на первом этапе планируется отремонтировать пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Готовность этого этапа планируется к майским праздникам. Сообщается, что во время ремонта там будет налажено реверсивное движение.

В середины мая предполагается продолжить ремонтные работы, на этот раз от Учан-Су до села Охотничье. По этому участку проезд перекроют полностью до конца года. Именно к этому сроку согласно планам завершится ремонт дороги.