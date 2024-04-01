Задумались об окончании отопительного сезона

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя 1 апреля заговорили о завершении отопительного сезона. По словам губернатора Михаила Развожаева, обращения на эту тему стали поступать в Центр управления регионом.

Однако, из пояснений замгубернатора Евгения Горлова следует, что прежде нужно дождаться среднесуточной температуры не менее 8 градусов в течение пяти дней. Вице-губернатор заверил, что тепловики снижают иногда параметры, когда на улице 20 градусов.

— Посмотрите еще раз с Севтеплоэнерго, можно ли интенсивность параметров снизить хотя бы на этот период, ночью все равно еще неправильно полностью от отопления отказаться. Посмотрим на той неделе, если будет стабильная температура, будем дальше решение принимать, — сказал М.Развожаев.

Плата за отопление в Севастополе рассчитывается за 172,2 дня отопительного сезона. В 2023 году топить начали 27 октября, следовательно отопление выключат не ранее 15 апреля.

В прошлом году отопительный сезон завершили 21 апреля.