Высадили 150 тысяч тюльпанов и нарциссов

В Севастополе начался цветочный период. На сегодняшний момент ГБУ «Парки и скверы» обслуживают в Севастополе 52 клумбы, на которых за весь год планируется высадить порядка 485 тысяч растений.

Об этом 1 апреля в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя отчитался и.о.замгубернатора Евгений Горлов.

По его словам, в ходе подготовки к весне «Парками и скверами» высажено 185 тысяч цветов, из них 150 тысяч — нарциссы и тюльпаны, еще 35 тысяч — виолы. К лету планируется высадить еще примерно 300 тыс однолетних растений. Летники появятся на клумбах после того, как отцветут тюльпаны.

А пока, с приходом теплых солнечных дней, клумбы на Приморском бульваре преображаются буквально на глазах. И не только там — на площадях и улицах, в скверах и парках с приходом весны в очередной раз начинается наш севастопольский Парад тюльпанов, снова и снова поражающий воображение яркостью и насыщенностью красок.