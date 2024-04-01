В Крыму зарегистрировали аномально высокую температуру

Аномально теплая погода продержится на полуострове до 3 апреля, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.

«В последние три дня среднесуточные температуры были намного выше нормы. На территорию региона поступали теплые воздушные массы с акватории Средиземного моря, которые обусловили такую сухую жаркую погоду. Среднесуточные температуры воздуха колебались и доходили до 10 градусов выше нормы. Такие высокие температуры наблюдались не по всей территории Крыма, например, на прохладном побережье было 19-24 градуса тепла», — сказала Т.Любецкая, добавив, что в некоторых районах полуострова погода доходила до 28 градусов тепла.

Она отметила, что уже 2 апреля ветер усилится до 15-20 м/с, а 3-го числа погода на полуострове резко изменится: теплые воздушные массы уступят место холодному воздуху, температура воздуха резко понизится до 16-20 градусов тепла днем и до 7-12 градусов ночью, пройдут дожди.

До конца недели температурный фон придет в свою климатическую норму, отметила замглавы управления.